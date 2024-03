Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag fester

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 93,90 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 93,90 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,94 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 93,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.654 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,94 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,04 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,06 EUR am 24.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,97 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,91 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,73 EUR aus.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,35 Prozent auf 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.523,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

