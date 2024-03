Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 93,26 EUR ab.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 93,26 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,14 EUR nach. Mit einem Wert von 93,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4.854 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,36 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,06 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 34,53 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,91 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 97,73 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4.896,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 5.523,00 EUR umsetzen können.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,26 EUR je Aktie.

