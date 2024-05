Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag mit Kursplus

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 98,60 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 98,60 EUR nach oben. Bei 98,70 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 98,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.206 Heidelberg Materials-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 33,83 Prozent sinken.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,39 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

