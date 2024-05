Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 97,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 97,92 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,20 EUR zu. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 97,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.476 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 5,80 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,24 EUR am 21.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 33,37 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

