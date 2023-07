Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 73,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 73,00 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84.886 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,96 EUR erreichte der Titel am 03.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,05 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 88,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,93 EUR an.

Am 23.02.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 5.523,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.724,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Heidelberg Materials am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 30.07.2024.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

