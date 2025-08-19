Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittwochmittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 207,30 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Heidelberg Materials-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 207,30 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 208,20 EUR an. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 204,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 205,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.508 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 129,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 193,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

