Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Mittwochnachmittag Boden gut

20.09.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 72,90 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 72,90 EUR. Bei 73,28 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 197.353 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Am 17.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 88,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,23 EUR. Am 10.05.2023 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.293,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal. Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 9,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit Zuschlägen Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt mittags nach

