Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag im Minus

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 81,00 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 81,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 80,88 EUR. Bei 81,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 103.847 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,20 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,58 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 36,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,30 EUR aus.

Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.896,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

XETRA-Handel: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Heidelberg Materials-Aktie im Plus: EU fördert CO2-Abscheidung von Heidelberg Materials-Werk