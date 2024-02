Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 88,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 1,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 89,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 205.319 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 89,14 EUR erreichte der Titel am 21.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,29 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 34,20 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 2,60 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,91 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.427,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen.

Am 22.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 10,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Handel mit Verlusten

XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in Rot