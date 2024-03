Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag im Plus

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 95,58 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 95,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 96,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.929 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 96,04 EUR erreichte der Titel am 21.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,48 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 61,06 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 56,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,91 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,73 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.896,00 EUR – das entspricht einem Minus von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Am 08.05.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

