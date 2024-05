Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Heidelberg Materials

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 98,32 EUR.

Mit einem Kurs von 98,32 EUR zeigte sich die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 98,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,20 EUR. Bei 98,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.306 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 103,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 5,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 33,65 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,15 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 30.07.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,39 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Heidelberg Materials-Aktionäre freuen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Heidelberg Materials-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight