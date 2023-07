Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 71,82 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 71,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 71,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 293.199 Stück.

Bei einem Wert von 75,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2023). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 5,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 46,07 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 77,93 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.523,00 EUR im Vergleich zu 4.724,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

HeidelbergCement-Aktie freundlich: Heidelberg Materials wird mit EU-Innovationsfonds gefördert

DAX 40-Papier HeidelbergCement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes HeidelbergCement-Investment eingefahren

HeidelbergCement-Aktie tiefer: HSBC senkt Heidelberg Materials von "Buy" auf 'Hold'