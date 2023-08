Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 75,74 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 75,74 EUR nach. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 75,74 EUR ein. Bei 76,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.798 Heidelberg Materials-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 2,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 30.09.2022. Mit einem Kursverlust von 48,86 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,51 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 23.02.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 5.523,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 9,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

