Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 200,20 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 200,20 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 199,05 EUR. Bei 203,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 104.480 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 5,99 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 90,22 EUR am 12.09.2024. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 121,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

