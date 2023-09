Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag in Rot

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 72,24 EUR abwärts.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 72,24 EUR. Bei 71,94 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,98 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.399 Stück gehandelt.

Am 17.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 7,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 82,23 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 10.05.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.293,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 9,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

