Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag zu

21.11.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 72,30 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 72,30 EUR. Bei 72,30 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,04 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 103.408 Aktien. Am 17.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,58 Prozent hinzugewinnen. Am 08.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 83,01 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4.896,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden. Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,21 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus Schwacher Handel: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

