Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 71,56 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 71,56 EUR zu. Bei 71,56 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.295 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 77,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.12.2022 bei 50,60 EUR. Mit Abgaben von 29,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,01 EUR.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 4.896,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 10,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

