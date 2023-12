Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 81,00 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 81,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 80,90 EUR. Bei 81,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 7.315 Aktien.

Bei 82,78 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 2,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 55,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 84,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.896,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 10,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

