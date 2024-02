Aktie im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Aufwind

22.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 89,06 EUR.

Werbung

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 89,06 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,66 EUR an. Bei 90,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 52.628 Stück. Bei 90,66 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,80 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 34,34 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,90 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,91 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.896,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.427,00 EUR ausgewiesen worden waren. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 10,40 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Handel mit Verlusten XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com