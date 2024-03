Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 98,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 98,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,04 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 97,00 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 97,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.307 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 94,04 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 37,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,91 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 97,73 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.896,00 EUR – eine Minderung von 11,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.523,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,26 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

