Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Montagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 92,20 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 92,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,76 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 99.123 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Gewinne von 11,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 41,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,14 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 22.03.2024 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 5,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,33 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

