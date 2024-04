Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 93,36 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 93,36 EUR zu. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 93,82 EUR zu. Bei 93,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 4.205 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,45 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 9,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 43,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,14 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 22.03.2024 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.611,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,33 EUR je Aktie aus.

