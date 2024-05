Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 97,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 97,40 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 97,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.603 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 33,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,00 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,39 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

