Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 76,36 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 76,36 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,06 EUR aus. Bei 76,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 235.182 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,78 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2023. 1,86 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 30.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 81,51 EUR.

Am 23.02.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 5.523,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.427,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,53 EUR je Aktie belaufen.

