Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials.

Um 09:04 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 72,34 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 72,52 EUR. Mit einem Wert von 72,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.711 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 6,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 50,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,05 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 83,01 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.896,00 EUR – ein Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.427,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

