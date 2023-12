Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 81,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 81,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 81,58 EUR. Bei 80,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.211 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,78 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,72 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,38 EUR am 22.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,30 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.896,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.427,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 10,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

XETRA-Handel: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Heidelberg Materials-Aktie im Plus: EU fördert CO2-Abscheidung von Heidelberg Materials-Werk