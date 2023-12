Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 81,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 81,06 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,18 EUR an. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 80,90 EUR. Bei 80,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.853 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 54,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.896,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

XETRA-Handel: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Heidelberg Materials-Aktie im Plus: EU fördert CO2-Abscheidung von Heidelberg Materials-Werk