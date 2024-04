Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 93,26 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 93,26 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 93,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.960 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 42,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,14 EUR.

Am 22.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,61 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 5,52 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

