Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag freundlich

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 92,72 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 92,72 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.624 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,45 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,49 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,64 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 EUR. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 109,14 EUR.

Am 22.03.2024 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Handelsende zu

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit Kursplus

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen