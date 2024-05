Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 98,02 EUR nach oben.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 98,02 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,02 EUR. Mit einem Wert von 97,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 8.813 Stück.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,69 Prozent. Bei einem Wert von 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 50,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,00 EUR aus.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

