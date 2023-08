Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Mittwochmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 74,92 EUR.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 74,92 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 74,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 181.482 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 77,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 30.09.2022. Mit Abgaben von 48,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,51 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 23.02.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,53 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie in Grün: Heidelberg Materials schlägt Geschäft in Gambia los

Heidelberg Materials-Aktie schwächelt: Heidelberg Materials kauft Green Drop Rock Products

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Heidelberg Materials abgeworfen