So bewegt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag mit KursVerlusten

23.09.25 12:05 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 198,55 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 198,55 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 198,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 201,50 EUR. Bisher wurden heute 54.319 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 95,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 107,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,67 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 209,21 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,49 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

