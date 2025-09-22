Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 198,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 198,20 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 195,85 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.047 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. 7,06 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (95,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,67 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 209,21 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie