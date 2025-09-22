Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 198,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 198,20 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 195,85 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.047 Heidelberg Materials-Aktien.
Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. 7,06 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (95,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,67 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 209,21 EUR.
Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|24.04.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen