Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 203,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 203,00 EUR zu. Bei 203,00 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.947 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 95,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 112,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,67 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 209,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,49 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

