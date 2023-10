Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 67,40 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 67,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 67,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,34 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.153 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,76 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 84,11 EUR an.

Am 10.05.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.293,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Heidelberg Materials die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 9,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus