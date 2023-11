Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 71,78 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 71,78 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 71,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.072 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2022 (50,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 29,51 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,01 EUR.

Am 02.11.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.896,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

