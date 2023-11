Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag stabil

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 72,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Heidelberg Materials-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 72,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 72,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 72,04 EUR. Bei 72,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.431 Stück gehandelt.

Am 17.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 7,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2022 bei 50,60 EUR. Abschläge von 30,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,01 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 10,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwacher Handel: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen