Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Mittwochmittag

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 82,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 82,50 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,64 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 59.909 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2024 markierte das Papier bei 86,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,46 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2023 auf bis zu 57,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 43,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,77 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 4.896,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.427,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 22.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 10,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste