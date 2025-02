Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 136,70 EUR ab.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 136,70 EUR abwärts. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 136,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 167.610 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 150,70 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 9,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,94 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 38,60 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,79 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Schwacher Handel: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr abgeworfen