Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 93,02 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 93,02 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,82 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 93,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 31.817 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.03.2024 auf bis zu 102,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 65,24 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,14 EUR an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 22.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,33 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

