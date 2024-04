Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 94,12 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 94,12 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,16 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 87.545 Stück.

Am 28.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,85 Prozent. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 44,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 109,14 EUR.

Am 22.03.2024 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 5,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,33 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

