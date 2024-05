Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 99,24 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 99,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 98,58 EUR. Mit einem Wert von 98,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.774 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 103,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,39 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 34,26 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,00 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

