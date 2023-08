Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag nahezu unbewegt

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 74,28 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 74,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 74,98 EUR. Bei 73,68 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 303.185 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 17.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 91,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,51 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 23.02.2023. Auf der Umsatzseite standen 5.523,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

