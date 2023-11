Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Freitagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 72,36 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 72,36 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 72,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.996 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 7,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2022 bei 50,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,01 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 02.11.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

