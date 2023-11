Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Nachmittag zu

24.11.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 72,58 EUR.

Um 15:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 72,58 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,66 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.970 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2023 auf bis zu 77,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Am 08.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 43,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,01 EUR an. Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.896,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR in den Büchern standen. Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 10,21 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Grün DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Donnerstagnachmittag Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

