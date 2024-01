Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Heidelberg Materials-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 82,98 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 82,98 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 83,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,80 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.742 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 58,28 EUR fiel das Papier am 25.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 29,77 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 88,77 EUR an.

Am 02.11.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.427,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 10,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

