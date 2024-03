Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag höher

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 101,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,40 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,30 EUR. Zuletzt wechselten 110.115 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2024 bei 101,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 61,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,30 EUR an.

Heidelberg Materials gewährte am 22.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.611,00 EUR im Vergleich zu 5.523,00 EUR im Vorjahresquartal.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,26 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

