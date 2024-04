Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 93,88 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 93,88 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 93,98 EUR. Mit einem Wert von 93,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.924 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,45 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,13 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 43,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 109,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 22.03.2024. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,33 EUR je Aktie belaufen.

