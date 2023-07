Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 70,08 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 70,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 69,76 EUR. Bei 70,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 159.639 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,96 EUR an. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 7,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,73 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 77,93 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 23.02.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.724,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 30.07.2024.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,37 EUR je Aktie.

