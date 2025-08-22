DAX24.317 -0,2%ESt505.468 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.367 -0,2%
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
So bewegt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Montagmittag Boden gut

25.08.25 12:05 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Montagmittag Boden gut

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 203,70 EUR.

Heidelberg Materials
203,80 EUR 2,50 EUR 1,24%
Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 203,70 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 203,90 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 202,00 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 16.311 Aktien.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Mit einem Zuwachs von 4,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 90,22 EUR ab. Abschläge von 55,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,76 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,19 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

